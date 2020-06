Apple gaat in juni cameravoertuigen in Vlaanderen en Brussel laten rondrijden om de kwaliteit zijn navigatiedienst Kaarten te verbeteren, Apples tegenhanger van Google Maps. Het technologiebedrijf meldt dat op zijn website.

Tijdens de ritten, door Apple 'grondverkenningen' genoemd, worden er 360°-foto's van straten, wijken en gebouwen gemaakt. In Vlaanderen staan deze maand de gemeenten Dilbeek, Groot-Bijgaarden en Sint-Pieters-Leeuw op het programma. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het om Anderlecht, Elsene, Brussel-Stad, Vorst, Sint-Gillis en Ukkel. Wanneer de nieuwe opnames beschikbaar zijn voor het grote publiek, maakt Apple niet bekend.

Virtueel rondkijken

Net als bij de beelden van concurrent Google Maps kan er met Apple Kaarten op straten worden ingezoomd en kunnen gebruikers ook virtueel rondkijken in de omgeving. In steeds meer gedigitaliseerde steden is het ook mogelijk om vanuit de lucht zeer realistische 3D-opnames te raadplegen. Soms is daarbij een geautomatiseerde Flyover-feature beschikbaar, waarbij een virtuele rondvlucht wordt nagebootst. In België kan dat onder meer al in Brussel, Antwerpen, Gent en Brugge.

De Kaarten-app is van huis uit geïnstalleerd op elke iPhone, iPad en Mac-computer. Net als Google spant Apple zich bij de grondverkenningen in om de privacy van burgers zo goed mogelijk te beschermen. Zo worden gezichten en kentekenplaten onherkenbaar gemaakt en kunnen mensen desgewenst een verzoek indienen om ook hun woning te blurren.

