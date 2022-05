Apple zou bezig zijn met het testen van een iPhone met USB-C-aansluiting. Daarmee zou het toch in regel komen met de nakende Europese wetgeving. Maar de aanpassing is nog niet voor meteen.

Volgens Bloomberg wordt een toestel met USB-C momenteel getest bij Apple. Dat schrijft het persagentschap op basis van 'mensen met kennis van de materie.' Tegelijk zou er ook een adapter komen om toekomstige iPhones nog steeds aansluitbaar te maken op accessoires uit het verleden.

Maar de aanpassing is nog niet voor dit jaar. De iPhone die dit najaar verschijnt zal nog steeds de Lightning-connector hebben, een model met USB-C zou ten vroegste voor 2023 zijn.

Eén universele oplader

De aanpassing komt er nadat Europa al jaren probeert smartphonefabrikanten naar één universele oplader te krijgen. Dat is de facto al het geval, met uitzondering van Apple dat al jaren weigert om dat te doen. In april werd het voorstel daarrond ook door het Europees Parlement goedgekeurd. Als het voorstel definitief is goedgekeurd, heeft Apple sowieso geen andere keuze.

Intussen zegt Ming-Chi Kuo, analist bij TF Securities, dat hij verwacht dat Apple ook andere producten zoals de AirPods of zijn toetsenbord of muis op termijn zal uitrusten met USB-C. Tegelijk wijst hij erop dat zo'n overstap kan zorgen voor sneller opladen en het sneller doorsturen van data.

Volgens Bloomberg wordt een toestel met USB-C momenteel getest bij Apple. Dat schrijft het persagentschap op basis van 'mensen met kennis van de materie.' Tegelijk zou er ook een adapter komen om toekomstige iPhones nog steeds aansluitbaar te maken op accessoires uit het verleden.Maar de aanpassing is nog niet voor dit jaar. De iPhone die dit najaar verschijnt zal nog steeds de Lightning-connector hebben, een model met USB-C zou ten vroegste voor 2023 zijn.De aanpassing komt er nadat Europa al jaren probeert smartphonefabrikanten naar één universele oplader te krijgen. Dat is de facto al het geval, met uitzondering van Apple dat al jaren weigert om dat te doen. In april werd het voorstel daarrond ook door het Europees Parlement goedgekeurd. Als het voorstel definitief is goedgekeurd, heeft Apple sowieso geen andere keuze.Intussen zegt Ming-Chi Kuo, analist bij TF Securities, dat hij verwacht dat Apple ook andere producten zoals de AirPods of zijn toetsenbord of muis op termijn zal uitrusten met USB-C. Tegelijk wijst hij erop dat zo'n overstap kan zorgen voor sneller opladen en het sneller doorsturen van data.