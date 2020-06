Broadcom, een belangrijke producent van smartphone-onderdelen, verwacht dat Apple de introductie van sommige iPhone 2020-modellen zal gaan uitstellen. Nieuwe iPhones verschijnen doorgaans aan het begin van de herfst, maar door de coronacrisis betwijfelt Broadcom of Apple die deadline gaat halen.

De toeleverancier, die gespecialiseerd is in wifi-componenten, sprak zijn vermoedens uit tijdens een bespreking van de kwartaalcijfers. Topman Hock Tan noemde Apple volgens persagentschap Bloomberg niet bij naam, maar had het wel over een 'vertraging van een belangrijk product' van een 'grote Noord-Amerikaanse telefoonfabrikant'. In het verleden gebruikte de CEO die omschrijving al vaker wanneer hij op Apple doelde.

Omzetstijging pas later

De iPhone kwam tijdens de meeting ter sprake omdat de voorziene omzetstijging van Broadcom in 2020 een kwartaal later komt dan gebruikelijk. 'Dit jaar verwachten we de omzetstijging niet vroeger dan in ons vierde fiscale kwartaal. De omzet in het derde kwartaal zal bijgevolg later uitvallen'.

Insiders verwachten dat Apple later dit jaar de iPhone 12 en 12 Pro zal onthullen. Maar het is dus maar de vraag of dat opnieuw in de vroege herfst zal zijn. In 2018 zagen de iPhone XS en XS Max in september het levenslicht, en de iPhone XR een maandje later. Vorig jaar verschenen de iPhone 11, 11 Pro en 11 Pro Max allemaal in september.

