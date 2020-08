Tim Cook, de CEO van Apple, mag zich voor het eerst in zijn carrière miljardair noemen. Een groot deel van Cooks fortuin komt voort uit de toekenning van aandelen toen hij bij de techreus het stokje overnam van Steve Jobs.

Dat het kapitaal van Cook de kaap van 1 miljard dollar heeft gerond, blijkt uit de recente Billionaires Index van Bloomberg. Bij de berekeningen baseerde het financieel persagentschap zich op wettelijke aangiften en op de marktprestaties van Apple.

Astronomische waarde

Toen Steve Jobs in 2011 overleed werd Apple geschat op zo'n 350 miljard dollar. Onder de leiding van Cook groeide de techgigant door naar een astronomische waarde van bijna 2 biljoen dollar, waarmee Apple vandaag met voorsprong het meest waardevolle bedrijf ter wereld is.

Tim Cook werd beloond met zogeheten restricted stock units, aandelen die pas volledig overdraagbaar zijn wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Door het succes van Apple zijn die aandelen intussen onvoorwaardelijk geworden en ontving Cook bovendien extra aandelen, doordat Apple beter heeft gepresteerd dan (tenminste) twee derde van de bedrijven in de S&P 500-lijst.

Niet in de top 500

Volgens Bloomberg zal Cook later deze maand zijn negende uitbetaling ontvangen, in de vorm van 560.000 Apple-aandelen. Hiermee zou zijn nettowaarde met nog eens 100 miljoen dollar moeten toenemen. Ondanks het feit dat de Apple-topman nu miljardair is, behoort hij nog niet tot de top 500 van rijkste mensen op aarde. Die lijst wordt vooralsnog aangevoerd door Jeff Bezos van Amazon, Microsoft-oprichter Bill Gates en - sinds deze week - Facebook-baas Mark Zuckerberg.

Cook heeft in het verleden aangegeven dat hij het grootste deel van zijn geld wil weggeven aan goede doelen. De afgelopen jaren heeft hij op jaarbasis 5 miljoen dollar geschonken, maar de namen van die goede doelen zijn niet bekendgemaakt.

