Tim Cook, de CEO van Apple, spreekt zich in een open brief uit over de dood van George Floyd en racisme in de Amerikaanse samenleving. 'Voor de zwarte gemeenschap: we zien jullie. Jullie doen ertoe, en jullie levens doen ertoe.'

De open brief is prominent op de voorpagina van de website van het Amerikaanse techbedrijf geplaatst. In de brief schrijft Cook onder meer dat de demonstraties naar aanleiding van de dood van Floyd terecht zijn, omdat zijn dood 'zinloos, tragisch en schokkend' is. Hij schrijft over racisme dat niet alleen zichtbaar is in geweld, maar ook in het rechtssysteem, de onevenredigheid waarmee zwarte gemeenschappen worden getroffen door ziekte en de gevolgen van klimaatverandering en dat hun kinderen structureel minder toegang hebben tot goed onderwijs.

'Meer dan alleen technologie creëren'

Volgens Cook is het Apples missie om technologie te creëren die mensen de mogelijkheid geeft om de wereld te verbeteren, maar dat ze 'meer moeten doen' dan alleen dat. Hij zegt dat het bedrijf geld doneert aan organisaties zoals het Equal Justice Initiative, een stichting die vecht tegen het onrecht en de massale gevangenzetting van de zwarte bevolking van de Verenigde Staten. Hoeveel geld Apple schenkt maakte de topman niet bekend.

Toch is ook Apple niet vrij van kritiek als het gaat om racisme en de zwarte gemeenschap. Zo werd er in 2019 nog een rechtszaak gestart tegen Apple, Alphabet (het moederbedrijf van Google), Microsoft, Dell en Tesla. De techbedrijven hebben het mineraal kobalt nodig om hun apparatuur te kunnen ontwikkelen en halen dit uit kobaltmijnen in Congo. Daar zou er op grote schaal sprake zijn van kinderarbeid, onder vreselijke omstandigheden.

De open brief is prominent op de voorpagina van de website van het Amerikaanse techbedrijf geplaatst. In de brief schrijft Cook onder meer dat de demonstraties naar aanleiding van de dood van Floyd terecht zijn, omdat zijn dood 'zinloos, tragisch en schokkend' is. Hij schrijft over racisme dat niet alleen zichtbaar is in geweld, maar ook in het rechtssysteem, de onevenredigheid waarmee zwarte gemeenschappen worden getroffen door ziekte en de gevolgen van klimaatverandering en dat hun kinderen structureel minder toegang hebben tot goed onderwijs.Volgens Cook is het Apples missie om technologie te creëren die mensen de mogelijkheid geeft om de wereld te verbeteren, maar dat ze 'meer moeten doen' dan alleen dat. Hij zegt dat het bedrijf geld doneert aan organisaties zoals het Equal Justice Initiative, een stichting die vecht tegen het onrecht en de massale gevangenzetting van de zwarte bevolking van de Verenigde Staten. Hoeveel geld Apple schenkt maakte de topman niet bekend.Toch is ook Apple niet vrij van kritiek als het gaat om racisme en de zwarte gemeenschap. Zo werd er in 2019 nog een rechtszaak gestart tegen Apple, Alphabet (het moederbedrijf van Google), Microsoft, Dell en Tesla. De techbedrijven hebben het mineraal kobalt nodig om hun apparatuur te kunnen ontwikkelen en halen dit uit kobaltmijnen in Congo. Daar zou er op grote schaal sprake zijn van kinderarbeid, onder vreselijke omstandigheden.