Er werken nog altijd onvoldoende vrouwen bij techbedrijven wereldwijd, stelt Apple-topman Tim Cook. De CEO zegt dat er geen goed excuus bestaat voor het gebrek aan vrouwen in de sector. Ook vindt Cook dat technologie onmogelijk zijn top kan bereiken zonder een meer divers werknemersbestand.

Cook doet de uitspraken in een interview met de BBC. 'Ik denk dat de essentie van technologie en zijn effect op de mensheid afhangt van of er vrouwen mee aan de tafel zitten', aldus de Apple-baas. Technologie is volgens hem een geweldig iets dat veel dingen mogelijk maakt. 'Maar dan moet je wel kunnen werken vanuit diverse perspectieven, anders eindig je nooit met goede oplossingen.'

'Vooruitgang geboekt'

De topman meldt dat Apple zelf veel vooruitgang heeft geboekt op het gebied van diversiteit. Het werknemersbestand van het bedrijf bestaat momenteel voor zo'n 35 procent uit vrouwen. Uit cijfers van Deloitte Global blijkt dat dit percentage bij techbedrijven eind 2022 wereldwijd naar verwachting op bijna 33 procent zal liggen.

In hetzelfde interview gaat de topman ook in op Augmented Reality (AR) en de metaverse. 'In de toekomst zullen mensen zich afvragen hoe we ooit zonder AR hebben geleefd', zegt Cook. 'We investeren momenteel veel op dat gebied.'

In samenwerking met Dutch IT-channel.

