Apple beschuldigt de Franse concurrentiewaakhond ervan te hebben geblunderd door het bedrijf een boete op te leggen van 1,1 miljard euro, meldt nieuwsagentschap Bloomberg. De mededingingsautoriteit had het bedrijf vorig jaar beboet wegens het maken van illegale afspraken binnen het verdeelnetwerk van het fruitmerk.

Melanie Thill-Tayara, een advocaat van Apple, zei aan de rechters in het Parijse hof van beroep dat de concurrentiewaakhond zich baseerde op een valse theorie. Volgens haar moet de boete simpelweg worden ingetrokken.

Handel 'gesteriliseerd'

De Autorité de la concurrence had Apple in 2020 de recordboete opgelegd. Ook twee groothandelaars - Tech Data en Ingram Micro - kregen boetes opgelegd van respectievelijk 62,9 miljoen euro en 76,1 miljoen euro. Apple en de beide groothandelaars hadden volgens de mededingingsautoriteit afspraken gemaakt om elkaar niet te beconcurreren en zo de verdelers te verhinderen de concurrentie te laten spelen. Op die manier werd de groothandel in Apple-producten 'gesteriliseerd'.

Ook de twee groothandelaars proberen hun veroordeling terug te draaien.

