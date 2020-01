Switch, de grootste Apple-verdeler in België, heeft van de Antwerpse ondernemingsrechtbank twee extra maanden bescherming gekregen tegen zijn schuldeisers. Het bedrijf heeft nu tot 31 maart om investeerders te vinden die de activiteiten geheel of gedeeltelijk overnemen.

De rechtbank stemde vrijdag in met een nieuw verzoekschrift van Switch. De Apple-verdeler verkeert al geruime tijd in financiële moeilijkheden en vroeg afgelopen zomer bescherming aan tegen zijn schuldeisers. Tegen 1 februari moest er een akkoord zijn met schuldeisers en investeerders rond een herstelplan, maar woensdag werd duidelijk dat dat niet was gelukt. "Het eerste luik van het plan, met structurele maatregelen, werd goed ontvangen door schuldeisers en de banken", zegt CFO Harold Vanheel. "Maar over de financiële reorganisatie bereikten we geen akkoord."

Daarom diende Switch een nieuw verzoekschrift in. In een nieuwe fase, die afloopt op 31 maart, moet het bedrijf op zoek naar overnemers. Volgens Vanheel zijn er al verschillende partijen geïnteresseerd in een volledige of gedeeltelijke overname.

Switch is met 21 winkels en 173 miljoen euro omzet de grootste Belgische 'Apple Premium Reseller'. Een belangrijke oorzaak van de financiële moeilijkheden waar het bedrijf vandaag mee kampt, is de overname van concurrent Easy-M in 2016.

