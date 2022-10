Apple heeft de prijzen voor Apple Music en het video-abonnement TV+ voor het eerst wat verhoogd. Concurrent Spotify en platenconcern Warner Music waren mede daardoor maandag de grote winnaars op Wall Street.

Het maandbedrag voor Apple Music gaat met één euro omhoog naar 10,99 euro voor de standaardformule. Een gezinsabonnement kost voortaan 16,99 euro in plaats van 14,99 euro, en studenten betalen 5,99 euro per maand (deze formule werd enige tijd geleden al één euro duurder gemaakt). Daarmee kosten de abonnementen van Apple nu allemaal een euro meer dan bij rivaal Spotify, oftewel twaalf euro per jaar.

Extra kansen

Beleggers zien daardoor extra kansen voor dat Zweedse bedrijf: het aandeel won bijna zeven procent. Apple gaf als reden voor de prijsverhoging dat het zelf te maken heeft met hogere kosten voor het bemachtigen van alle licenties voor bijvoorbeeld artiesten en songwriters. Dat zette de koers van Warner Music in beweging. Het platenconcern won ruim acht procent aan beurswaarde.

Apple zelf sloot anderhalf procent in de plus. Voor de videodienst Apple TV+ gaat de abonnementsprijs met twee euro omhoog naar 6,99 euro. Maar daarmee blijft Apple wel goedkoper dan concurrent Netflix, dat op de beurs tweeëneenhalf procent inleverde. Een Basic-abonnement kost bij Netflix 8,99 euro, de standaardformule met HD-resolutie 13,49 euro.

