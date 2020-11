Apple heeft zijn fabrikant Foxconn gevraagd om de productie van een aantal toestellen deels te verschuiven naar Vietnam. Zo wil het zich indekken tegen de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog.

Volgens bronnen van Reuters wordt een deel van de iPad- en MacBook productie tegen de eerste helft van 2021 vanuit Vietnam uitgevoerd. Foxconn werkt aan een assemblagelijn in haar fabriek in Bac Giang, een provincie in het Noordoosten van Vietnam.

Het is de eerste keer dat de iPad buiten China wordt geproduceerd, maar de shift om productie deels uit China te halen is al langer bezig. Reuters meldde in juli al dat er ook een assemblagelijn voor de iPhone naar India komt. Op het bericht dat de productie deels naar Vietnam gaat geven zowel Foxconn als Apple geen commentaar.

Hogere tarieven

De reden dat Foxconn, dat de voornaamste producent is voor Apple, de productie verplaatst is op vraag van Apple zelf. Het Amerikaanse technologiebedrijf wil zo een alternatief hebben nu de handelsoorlog tussen de VS en China blijft duren. Zo wordt elektronica uit China aan hogere tarieven onderworpen en zijn er beperkingen op het gebruik van Amerikaanse technologie in China.

Het Taiwanese Foxconn, officiëel Hon Hai Precision Industry, is een van de grootste fabrikanten ter wereld, maar vaak in opdracht van de grote technologiebedrijven. Zo kondigde het bedrijf eerder deze week nog een investering in Vietnam aan van 270 miljoen dollar omdat het onder meer tv's zal produceren voor Sony, en ook toetsenborden.

