Apple verkoopt minder toestellen met meer omzet

Er zijn drie dingen die u moet weten over Apple's resultaten voor haar vierde kwartaal, dat voor haar fiscaal jaar 2018 nu al afloopt. De verkoop van het aantal toestellen daalt of stagneert. De omzet en winst zitten echter nog steeds in de lift. Maar Apple gaat in de toekomst geen details meer geven over de exacte toestelverkoop en dat doet analisten en investeerders denken dat de dalende trend definitief is ingezet.

Voor het vierde kwartaal tekent Apple een omzet van maar liefst 62,9 miljard dollar op. Dat is 20 procent meer dan de 52,6 miljard dollar van dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst stijgt naar 14,1 miljard dollar, een stijging van 10,7 miljard dollar op jaarbasis.

De iPhone is daarbij nog steeds het paradepaardje. De telefoon is goed voor een omzet van 37,2 miljard dollar, ruim de helft van de totale omzet de afgelopen drie maanden. Maar het aantal verkochte toestellen stijgt amper: 46,9 miljoen iPhones waar dat er een jaar geleden 46,7 miljoen waren.

Bij de iPads en de Mac toestellen daalt de verkoop. Er werden 9,7 miljoen iPads verkocht, zes procent minder dan een jaar geleden. De omzet van 4,1 miljard dollar is een daling van 15 procent. In totaal verkocht het bedrijf ook twee procent minder Macs (5,3 miljoen stuks), al steeg de omzet daar wel met drie procent tot 7,4 miljard dollar.

Een niet onbelangrijke opsteker is dat het bedrijf voor het eerst in één kwartaal tien miljard dollar uit services haalt, een stijging van 17 procent.

Op jaarbasis kan Apple zo een omzet van 265,6 miljard dollar optekenen, 16 procent meer dan de 229,2 miljard uit 2017. De nettowinst loopt op tot 59,5 miljard dollar, 23 procent meer dan een jaar geleden.

Geen hardwarecijfers meer

In de marge van de kwartaalresultaten laat Apple weten dat het voortaan stopt met gedetailleerde cijfers te geven over haar toestellen. Het bedrijf doet dat al twintig jaar, maar geeft nu aan dat ze niet langer representatief zijn voor de sterkte van het bedrijf.

Daarmee wil het bedrijf benadrukken dat het voortaan veel sterker inzet op services zoals iCloud opslag of Apple Music. Dat is strategisch een goede zaak, want zo'n diensten zorgen voor een continue bron van inkomsten. Maar analisten zijn sceptisch.

"Bedrijven stoppen doorgaans met het rapporteren van exacte cijfers wanneer die cijfers op een ommekeer staan. Dit ziet er niet goed uit voor Apple, zegt analyst Walter Piecyk van BTIG Research aan Reuters. In de nasleep van de resultaten daalde de koers meteen zo'n zeven procent en staat nu op ongeveer 6,5 procent minder.

Tegelijk geeft apple (nog) geen opdeling over hoe winstgevend elke aparte dienst is. Bovendien blijft het bedrijf het overgrote deel van zijn omzet uit hardware halen. Een luik dat voortaan als één cijfer zal worden gecommuniceerd. Waardoor investeerders niet langer weten hoe goed of slecht de iPhone, iPad of de Mac het doet.