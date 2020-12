Apple heeft een van zijn claims verloren in een rechtszaak tegen security start-up Corellium. De rechter in de zaak oordeelt dat het gebruik van iOS door Corellium gerechtvaardigd is.

De zaak werd vorig jaar door Apple aangespannen en draait rond de start-up Corellium. Die biedt een gevirtualiseerde versie van iOS aan voor security-onderzoekers. Zij kunnen de software bijvoorbeeld gebruiken om fouten en zwakheden in iOS te vinden.

Volgens Apple verdient de start-up geld door het oneigenlijk gebruik van iOS, en pleegt hij zo inbreuk op het auteursrecht. De rechter zegt nu in een eerste uitspraak echter dat dit onder 'fair use' valt, een deel van het Amerikaanse auteursrecht dat toelaat werken te gebruiken als er iets extra mee gebeurt, bijvoorbeeld voor satire of commentaar, maar dus ook in het geval van een security-platform.

De rechter geeft aan dat Corelliums software allerlei functies toevoegt aan de iOS code, zoals het aanpassen van de kernel, of de optie om processen te bekijken en te pauzeren. Omdat het de originele code op die manier wezenlijk verandert, en ook omdat security-onderzoek hier in het maatschappelijk belang is, geeft de rechter Corellium gelijk.

Het gaat om een van twee moties in de rechtszaak, schrijft de krant The Washington Post. In een tweede aanklacht schrijft Apple dat Corellium de authenticatieserver en de boot chain van iOS omzeilt, en zo een andere wet op auteursrecht, de Digital Millennium Copyright Act of DMCA overtreedt. Daarover moet nog een uitspraak komen.

