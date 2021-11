Apple zou de ontwikkeling van zijn eigen volledig zelfrijdende elektrische auto aan het opvoeren zijn. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg. Apple zou in 2025 een eigen auto op de markt willen brengen.

Bij die auto zou menselijk ingrijpen niet nodig en er worden dan ook geen stuurwiel, rem-of gaspedalen ingebouwd, aldus de ingewijden. Het autoproject van Apple genaamd 'Titan' loopt al jaren en wordt sinds september geleid door software-ingenieur Kevin Lynch. Hij nam de leiding over het project over van Doug Field, die naar autoconcern Ford Motor is vertrokken. De lanceerdatum van 2025 hangt wel af van het afronden van de complexe technologie voor zelfsturende voertuigen.

De auto zal ook sterk zijn geïntegreerd met andere apparaten en technologische diensten van Apple. In het midden van de auto zou een soort iPad-achtig scherm voor bedieningsfuncties moeten komen. Naar verluidt heeft Apple met meerdere automakers gepraat over samenwerking bij de bouw van het voertuig. Het bedrijf zou kijken naar productie in de Verenigde Staten. Apple zou ook werken aan eigen batterijtechniek voor de wagen. De iPhone-producent wilde geen commentaar geven tegen Bloomberg.

Ook rivalen als Google-moederconcern Alphabet werken aan auto's die autonoom kunnen rijden, net als Tesla.

