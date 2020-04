Apple gaat de productie van haar topmodellen uitstellen. Ook zal het minder toestellen produceren omdat de vraag daalt.

Volgens de Wall Street Journal zal de productie van de nieuwe iPhones, die doorgaans na de zomer worden voorgesteld, worden uitgesteld met een maand. Dat schrijft de krant op basis van bronnen bekend met de situatie. Apple zou die keuze maken omdat de vraag naar smartphones daalt en omdat de productiecapaciteit in Azië lager ligt door de coronacrisis.

De krant spreekt van vier nieuwe iPhone-modellen, met 5G, die dit najaar worden voorgesteld. Eerder was er al sprake dat Apple twintig procent minder toestellen zou laten maken om op de lagere vraag in te spelen.

Apple stelde pas nog een nieuwe, goedkopere, iPhone SE voor. Dit najaar is het de beurt aan de toptoestellen. Het kan zijn dat de lancering nog steeds rond dezelfde periode gebeurt, maar dat de toestellen dus later in de winkel liggen dan normaal.

Volgens de Wall Street Journal zal de productie van de nieuwe iPhones, die doorgaans na de zomer worden voorgesteld, worden uitgesteld met een maand. Dat schrijft de krant op basis van bronnen bekend met de situatie. Apple zou die keuze maken omdat de vraag naar smartphones daalt en omdat de productiecapaciteit in Azië lager ligt door de coronacrisis.De krant spreekt van vier nieuwe iPhone-modellen, met 5G, die dit najaar worden voorgesteld. Eerder was er al sprake dat Apple twintig procent minder toestellen zou laten maken om op de lagere vraag in te spelen.Apple stelde pas nog een nieuwe, goedkopere, iPhone SE voor. Dit najaar is het de beurt aan de toptoestellen. Het kan zijn dat de lancering nog steeds rond dezelfde periode gebeurt, maar dat de toestellen dus later in de winkel liggen dan normaal.