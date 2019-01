Apple verwacht slechtere cijfers door Chinese economie

De waarschuwing bezorgde zowel Apple als andere bedrijven een daling van de beurskoers. Concreet zegt Apple dat het nu een omzet van 84 miljard dollar verwacht voor het fiscaal kwartaal dat eindigde op 29 december. Aanvankelijk hield het bedrijf het op 89-93 miljard dollar.

In zijn waarschuwing wijst CEO Tim Cook naar een vertraging van de economie die zwaarder weegt dan eerst verwacht. Apple wees in november al naar die vertraging in Brazillië, India en Rusland, maar rekende China daar niet bij. Dat is nu wel het geval.

"We hadden uitdagingen verwacht in belangrijke opkomende markten, maar een economische vertraging van deze schaal hadden we niet verwacht, zeker niet in groot-China," zegt Tim Cook in een brief aan investeerders.

Het is voor Apple de eerste keer dat het zijn verwachtingen moet bijstellen sinds het de iPhone in 2007 uitbracht, merkt Reuters op. Hoewel de Chinese economie de hoofdreden is, wijst het persbureau er op dat er ook andere factoren meespelen.

Zo zijn de relaties tussen China en de VS grondig verzuurd door de handelsoorlog. Nadat Canada, op verzoek van de VS, de CFO van Huawei arresteerde, zouden sommige Chinese consumenten bewust niet kiezen voor Apple omdat het een Amerikaans merk is.

Daar komt nog bij dat Apple sterke concurrentie kent in China, onder meer van Huawei, Xiaomi, Oppo en andere lokale spelers. Een analist van IDC wijst er tegenover Reuters op dat Apple het al een tijdje niet meer schitterend doet in China en dat de prijs van de iPhone met zo'n duizend dollar soms tot drie keer duurder is dan wat andere merken vragen. Dat is geen probleem zo lang het economisch goed gaat, maar zodra de motor sputtert, komt zo'n prijspunt, in combinatie met wantrouwen tegenover Amerikaanse producten, extra hard aan.