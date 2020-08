Tienduizenden apps, hoofdzakelijk games, zijn verdwenen uit de Chinese App Store van Apple. Het bedrijf doet dat om in regel te zijn met de lokale wetgeving.

De massale schrapping gebeurde op 1 augustus en werd volgens The Register opgemerkt door analyticsbedrijf Qimi Data. Het merendeel van de 27.000 apps zijn videospelletjes.

Het gaat om apps die betalend zijn of in-app aankopen hebben. Volgens The Register voert Apple de verwijdering uit omdat ze in strijd zijn met de Chinese wetgeving. Die stelt sinds 2016 dat software met in-app aankopen een licentie moeten hebben.

De wet bleef lange tijd dode letter in de App Store, maar Apple waarschuwde ontwikkelaars begin dit jaar dat ze tot 30 juni kregen om hiermee in regel te komen. Nu wordt de regel ook effectief toegepast en verwijdert Apple apps die daar niet aan voldoen.

Het blijft vreemd dat Apple na vier jaar in actie schiet. Mogelijk doet het dat omwille van de politieke spanningen tussen de VS, thuisbasis van Apple, en China. De VS probeert de laatste jaren elke mogelijke fout van Huawei aan te grijpen om het bedrijf streng te straffen, en zo China te raken. Sinds deze maand doet het iets gelijkaardigs met Tik Tok, dat nu waarschijnlijk deels wordt verkocht aan de VS.

Mogelijk wil Apple nu zo goed mogelijk de Chinese wetgeving naleven, om te voorkomen dat China Apple gaat straffen of beperken om zo de VS te raken.

De massale schrapping gebeurde op 1 augustus en werd volgens The Register opgemerkt door analyticsbedrijf Qimi Data. Het merendeel van de 27.000 apps zijn videospelletjes.Het gaat om apps die betalend zijn of in-app aankopen hebben. Volgens The Register voert Apple de verwijdering uit omdat ze in strijd zijn met de Chinese wetgeving. Die stelt sinds 2016 dat software met in-app aankopen een licentie moeten hebben.De wet bleef lange tijd dode letter in de App Store, maar Apple waarschuwde ontwikkelaars begin dit jaar dat ze tot 30 juni kregen om hiermee in regel te komen. Nu wordt de regel ook effectief toegepast en verwijdert Apple apps die daar niet aan voldoen.Het blijft vreemd dat Apple na vier jaar in actie schiet. Mogelijk doet het dat omwille van de politieke spanningen tussen de VS, thuisbasis van Apple, en China. De VS probeert de laatste jaren elke mogelijke fout van Huawei aan te grijpen om het bedrijf streng te straffen, en zo China te raken. Sinds deze maand doet het iets gelijkaardigs met Tik Tok, dat nu waarschijnlijk deels wordt verkocht aan de VS.Mogelijk wil Apple nu zo goed mogelijk de Chinese wetgeving naleven, om te voorkomen dat China Apple gaat straffen of beperken om zo de VS te raken.