Apple heeft de Iraanse app RadickRadio uit de App Store gehaald. De toepassing deed zich voor als een radio-app, maar bleek in werkelijkheid een app van een Iraans Uber-achtig taxibedrijf. Met de vermomming probeerden de makers de Amerikaanse sancties tegen het land te omzeilen.

Buiten Iran was RadickRadio exact wat de naam doet vermoeden: een app om radiostations mee te beluisteren. Wanneer de app echter vanaf een Iraans IP-adres werd geopend (lees: binnen de landsgrenzen van Iran), ontpopte de toepassing zich als een ritdeel-app van een taxibedrijf in het land.

Apple heeft in 2017 reeds alle Iraanse apps uit de App Store gehaald om tegemoet te komen tegen de sancties die de VS aan Iran heeft opgelegd.

Volgens website The Verge was één van de verwijderde apps destijds Snap, een toepassing voor een Uber-achtige dienst in Iran. RadickRadio zou niets meer of minder zijn dan een vermomde versie van Snap. Toen gebruikers Apple eerder deze week op de hoogte stelden van de vernuftige truc, heeft het bedrijf de toepassing meteen uit de App Store verwijderd. Wie de app al op zijn iPhone had staan, zou de toepassing wel nog gewoon kunnen blijven gebruiken.

Buiten Iran was RadickRadio exact wat de naam doet vermoeden: een app om radiostations mee te beluisteren. Wanneer de app echter vanaf een Iraans IP-adres werd geopend (lees: binnen de landsgrenzen van Iran), ontpopte de toepassing zich als een ritdeel-app van een taxibedrijf in het land.Apple heeft in 2017 reeds alle Iraanse apps uit de App Store gehaald om tegemoet te komen tegen de sancties die de VS aan Iran heeft opgelegd.Volgens website The Verge was één van de verwijderde apps destijds Snap, een toepassing voor een Uber-achtige dienst in Iran. RadickRadio zou niets meer of minder zijn dan een vermomde versie van Snap. Toen gebruikers Apple eerder deze week op de hoogte stelden van de vernuftige truc, heeft het bedrijf de toepassing meteen uit de App Store verwijderd. Wie de app al op zijn iPhone had staan, zou de toepassing wel nog gewoon kunnen blijven gebruiken.