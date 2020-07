Apple heeft een aantal nieuwe patenten aangevraagd, waaronder een patent voor gezichtsherkenning op basis van aders die onder de huid van het gezicht lopen. Dat schrijft Patently Apple.

Nu gebeurt gezichtsherkenning nog door onder andere de afstand tussen bepaalde onderdelen in het gezicht te meten, zoals ogen, neus, mond en lippen. Dat kan problematisch zijn omdat mensen die sterk op elkaar lijken, zoals eeneiige tweelingen, daardoor elkaars telefoon kunnen ontgrendelen.

Bij de vernieuwde manier van gezichtsherkenning wordt gekeken naar het patroon van aders en (kleine)bloedvaten die vlak onder de huid van het gezicht lopen. Het patroon van deze bloedvaten is per persoon uniek, en is ook bij eeneiige tweelingen verschillend.

