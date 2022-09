Terwijl Apple fans uitkijken naar iOS 16 is het ook belangrijk om andere updates snel te installeren. Zowel voor MacOS als voor de iPhone zijn er patches voor veiligheidsproblemen die hackers momenteel actief misbruiken.

Het gaat om een update voor macOS Big Sur naar versie 11.7 en voor iOS 16. In macOS is het mogelijk om een applicatie gevaarlijke code te laten uitvoeren met kernel privileges. Apple waarschuwt dat de kwetsbaarheid actief wordt misbruikt.

Dat wil zoveel zeggen als dat er hackers actief werk maken om Macs te hacken met behulp van die kwetsbaarheid. Technische details of uitleg over hoe je een mogelijke hack kan detecteren geeft Apple niet.

iOS

Dezelfde waarschuwing is er ook voor iOS. Alleen zegt Apple daar niet dat het actief wordt misbruikt momenteel. Tegelijk lost de update naar iOS 16 ook een tiental veiligheidsproblemen op met Contacts, Kernel, MediaLibrary, Safari, Safari Extensions, Shortcuts en Webkit.

iOS 16 is sinds maandag beschikbaar, als grote OS-update biedt het naast patches ook een hele reeks nieuwe functies van het besturingssysteem van de iPhone. Lees hier alles de voornaamste nieuwigheden van de nieuwe software.

