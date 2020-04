Apple komt in de toekomst mogelijk met een nieuwe manier om iemands slaap te monitoren. Het techbedrijf zou speciaal beddengoed en een matras aan het ontwikkelen zijn, blijkt uit een nieuw octrooi dat is aangevraagd door twee onderzoekers van Apple.

De producten lijken een uitbreiding te worden van het Beddit-systeem, een sensorstrip die gebruikers onder hun hoeslaken leggen en waarmee de slaap geregistreerd wordt. Gegevens zoals hartslag, ademhaling en snurkgedrag worden naar de iPhone of Apple Watch gestuurd en geven een beeld van iemands slaappatroon.

Nadeel van Beddit of een Apple Watch is dat de apparatuur de slaap kan beïnvloeden. Ook gaat het maar om een kleine sensor. Het matras en het dekbed zouden meerdere sensoren kunnen bevatten die daarmee een grotere hoeveelheid gegevens kunnen leveren.

De producten lijken een uitbreiding te worden van het Beddit-systeem, een sensorstrip die gebruikers onder hun hoeslaken leggen en waarmee de slaap geregistreerd wordt. Gegevens zoals hartslag, ademhaling en snurkgedrag worden naar de iPhone of Apple Watch gestuurd en geven een beeld van iemands slaappatroon.Nadeel van Beddit of een Apple Watch is dat de apparatuur de slaap kan beïnvloeden. Ook gaat het maar om een kleine sensor. Het matras en het dekbed zouden meerdere sensoren kunnen bevatten die daarmee een grotere hoeveelheid gegevens kunnen leveren.