Technologiebedrijf Apple wil de nieuwe iPhone 14 in toenemende mate ook in India gaan produceren. De productie gebeurde tot nu vooral in China, maar onder meer door de Amerikaanse sancties tegen China moest het bedrijf op zoek naar alternatieven.

Het Taiwanese elektronicabedrijf Foxconn zou een groter aandeel iPhones willen fabriceren in de fabriek in de Zuid-Indiase stad Channai, meldt nieuwsagentschap Bloomberg. Het is de bedoeling dat Apple twee maanden na de eerste levering van iPhones begint met de productie in India. Verwacht wordt dat de eerste Indiase iPhone 14s eind oktober of november van de band rolt, terwijl de eerste Chinese in september klaar moeten zijn. Hier en daar was verwacht dat de productie gelijktijdig zou opstarten, maar Apple en Foxconn oordeelden dat dit nog niet realistisch is. Momenteel werkt Apple samen met leveranciers om de productie in India op te voeren en te versnellen.

Spanningen

Apple onderneemt al langer inspanningen om een back-up te hebben voor de Chinese fabrieken. Hoewel de productie dus niet gelijktijdig wordt opgestart, blijft het wel een doelstelling op de lange termijn, aldus de ingewijden. Een Apple-woordvoerder wilde geen commentaar kwijt, en Foxconn antwoordde nog niet op vragen om commentaar. De relatie tussen China en Amerika is al langere tijd gespannen. Vorig jaar ging de Amerikaanse Senaat akkoord met enorme investeringen om de economische macht van China terug te dringen, vooral op technologisch gebied. Ook breidde president Joe Biden de lijst uit van Chinese ondernemingen waarin niet langer geïnvesteerd mag worden.

Onlangs liepen de spanningen tussen China en de Verenigde Staten verder op, door een bezoek van voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi aan Taiwan. China ziet dat eiland als een afvallige provincie en het bezoek van Pelosi daarmee als provocatie. Het bezoek zou een schending van de Chinese soevereiniteit zijn. Ook corona speelt een rol. Vanwege kleine uitbraken van het virus gaan soms hele Chinese steden in lockdown.

Alternatief

India neemt maar wat graag de plaats in van de Chinese productie. Het evenaren van China's iPhone-productietempo zou een belangrijke mijlpaal zijn geweest voor het land, dat zich al langer in de markt probeert te zetten als een aantrekkelijke locatie voor technologiefabrieken. Voor de assemblage van iPhones is vaak coördinatie tussen honderden toeleveranciers nodig en moet worden voldaan aan de berucht krappe deadlines en kwaliteitscontroles van Apple. De Indiase iPhone-productie ging in 2017 van start.

