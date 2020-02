Apple overweegt concurrenten meer mogelijkheden te bieden op iPhones, iPads en de HomePod-luidspreker. Hierdoor zouden gebruikers straks bijvoorbeeld ook andere browsers en mail-apps moeten kunnen instellen als standaardtoepassing.

Het nieuws over de plannen van Apple komt van persbureau Bloomberg, dat zich baseert op bronnen rond het bedrijf. Wanneer Apple dergelijke aanpassingen zou doorvoeren, worden gebruikers binnenkort niet langer automatisch naar Safari en Mail geleid wanneer ze op een link klikken. Dat biedt kansen voor apps van de concurrentie, zoas Chrome, Gmail en Outlook.

Apple zou ook overwegen om zijn HomePod-luidspreker (meer) open te stellen voor concurrerende streamingdiensten als Spotify en Pandora. Gebruikers kunnen die muziekdiensten niet rechtstreeks via spraakassistent Siri naar de HomePod streamen, zoals bij Apple Music het geval is, maar moeten een omweg bewandelen via AirPlay. Spotify verzet zich tegen deze praktijk en heeft bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen Apple. Overigens is de HomePod-luidspreker in België nog niet verkrijgbaar.

