Technologiereus Apple is van plan om al vanaf 2024 eigen displays te gebruiken in zijn mobiele apparaten. Dat schrijft financieel persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen.

Apple is van plan om eind volgend jaar eerst zijn duurste smartwatches uit te rusten met eigen beeldschermen om ze later ook uit te rollen naar zijn iPhone-smartphones en iPad-tablets. De nieuwe displays zullen gemaakt zijn met nieuwe microLED-technologie. Het gaat om een upgrade ten opzichte van de huidige OLED-standaard.

Door zelf zijn beeldschermen te gaan maken, bouwt het Amerikaanse concern zijn afhankelijkheid af van met name Samsung en LG Display: de Zuid-Koreaanse bedrijven zijn de grootste toeleveranciers wat displays betreft. Dat geeft Apple meer controle over het design en de mogelijkheden van zijn producten, en over zijn toeleveringsketen.

Eigen chips

Eerder begon Apple al zijn eigen chips te maken voor zijn Mac-computers, ten koste van die van de Amerikaanse chipbakker Intel. Het is van plan om ook meer onderdelen van zijn iPhones zelf te maken.

Meer dan een derde van de omzet van LG Display komt van Apple. Tussentijds verloor het aandeel woensdag tot wel 4,1 procent van zijn waarde. Bij Samsung - naast toeleverancier ook Apples grootste concurrent in de smartphonemarkt - is de iPhone-maker goed voor 6,6 procent van de inkomsten. .

Naast Samsung en LG leveren onder andere de Japanners Sharp en Japan Display en het Chinese BOE Technology Group beeldschermen aan Apple.

