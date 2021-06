Techbedrijf Apple zou enkele jaren geleden plannen hebben gehad om de gezondheidszorg in te stappen. Het bedrijf wilde eigen klinieken opzetten in de Verenigde Staten, schrijft zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Die plannen zijn echter op niets uitgelopen.

Apple wilde met de ziekenhuizen de zorgsector in de VS op zijn kop zetten. De patiënten van de klinieken zouden onder meer met de Apple Watch, een slim horloge met onder meer hartslagsensoren, in de gaten worden gehouden.

'Verouderde informatie'

Uiteindelijk is Apple volgens de krant van het plan afgestapt en heeft het bedrijf zich gericht op de verdere ontwikkeling van zijn Watch. Behalve een hartslagmeter zit er inmiddels ook al een sensor voor de zuurstofsaturatie in. Daarnaast zou het gadget in de toekomst nog worden uitgebreid met functies om de glucose en de bloeddruk van de drager te meten.

Een woordvoerder van Apple stelt dat het bericht van The Wall Street Journal gebaseerd is op incomplete, verouderde en niet accurate informatie. Apple staat volgens de zegsman pas aan het begin van zijn werk op gezondheidsgebied.

