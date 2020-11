Apple geeft geen nieuwe opdrachten meer aan de Taiwanese leverancier Pegatron omdat het studenten niet volgens de arbeidsregels liet werken. Het concern achter de iPhone wil hiermee orde op zaken stellen bij de productietak.

Apple onderneemt actie omdat het bedrijf enkele weken geleden ontdekte dat elektronicafabrikant Pegatron studenten niet juist had geregistreerd. Het liet sommigen van hen nachtdiensten draaien en overuren maken. Ook werd de administratie daarvoor vervalst. Dat is in strijd met de bedrijfsvoorschriften van Apple voor leveranciers. Apple wil Pegatron nu geen nieuwe opdrachten geven totdat het bedrijf schoon schip maakt en het toezicht op de arbeidsomstandigheden op orde heeft.

Pegatron is een van de bedrijven waarmee Apple samenwerkt om de iPhone te maken. Het bedrijft maakt voornamelijk computer-, communicatie- en consumentenelektronica. Pegatron ligt al langer onder vuur om de arbeidsomstandigheden. Het bedrijf heeft de manager die het studentenprogramma overzag inmiddels op straat gezet.

