Apple ziet smartphoneverkoop dalen in Europa

Dat is in een notendop de vaststelling van marktanalist IDC over de smartphoneverkoop in EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) voor het vierde kwartaal van 2018.

Samsung blijft marktleider met 28,0 procent, maar krimpte op een jaar tijd wel met 3,8 procent. Huawei is vandaag de nummer twee op de markt met 21,2 procent. Maar waar Samsung haar positie ziet krimpen, kon Huawei het afgelopen jaar met 73,7 procent groeien.

Apple heeft minder redenen om vrolijk te zijn. Daar daalt het marktaandeel tot 16,4 procent. Dat is 14,8 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar toen het bedrijf nog 19,6 procent van de markt bediende.

Wat misschien nog het meest opvalt is dat IDC het vrij onbekende Transsion als vierde grootste smartphonefabrikant optekent. Dit bedrijf heeft onder meer de merken Tecno, Itel en Infinix, maar is vooral actief in Zuid-Azië, het Midden-Oosten en Afrika. Vandaag is het bedrijf goed voor 8,3 procent van de markt in EMEA. Wel moeten we opmerken dat IDC ook feature phones meetelt, wat het gewicht van Transsion in de cijfers kan verklaren.

Nummer vijf op de markt is tot slot het eveneens Chinese Xiaomi. Hoewel het bedrijf maar 4,3 procent marktaandeel haalt, zag het zijn voetafdruk in EMEA wel toenemen met 70,5 procent. Dat komt vooral omdat Xiaomi de afgelopen twee jaar zijn aanwezigheid in onze regio probeert uit te breiden. Al lukt dat nog niet met hetzelfde succes als Huawei, dat al enkele jaren langer aanwezig is.

Voor de volledige smartphonemarkt in EMEA schat IDC dat er in het vierde kwartaal van vorig jaar 98,8 miljoen toestellen over de toonbank gingen, goed voor 35,5 miljard dollar aan waarde en een lichte stijging van 0,4 procent. Voor het volledige jaar 2019 jaar verwacht het analistenbureau een lichte daling van 0,1 procent. Voor West-, Centraal-, en Midden-Europa spreekt het bedrijf van een daling. In het Midden-Oosten en Afrika verwacht het marktgroei.