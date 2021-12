Een hardnekkig gerucht wil dat Apple momenteel de laatste hand legt aan zijn eerste mixed reality-headset. Volgens het Amerikaanse persagentschap Bloomberg zal het toestel in de eerste plaats bedoeld zijn voor games, mediaconsumptie en communicatie.

De headset van Apple zou zowel gebruikmaken van AR (toegevoegde realiteit) als VR, wat van het gadget een zogeheten mixed reality-bril maakt. De in Apple gespecialiseerde Bloomberg-journalist Mark Gurman legt in zijn jongste Power On-nieuwsbrief uit wat gebruikers van het toestel mogen verwachten. Gurman had het in het verleden al vaker bij het rechte eind, wanneer het ging over toekomstige Apple-producten.

Het nieuwe zoomen

'Gaming wordt ongetwijfeld een van de speerpunten van de headset, gezien de aanwezigheid van meerdere processors, een ventilator, schermpjes met een extreem hoge resolutie en Apples eigen App Store (die een uitgebreid game-assortiment biedt, nvdr)', stelt Gurman. Hij denkt dat Apple het toestel zal gaan positioneren als het gedroomde apparaat voor game-ontwikkelaars. 'Daarnaast verwacht ik dat Apple gaat samenwerken met mediapartners om content te creëren die in VR kan worden bekeken. Op het gebied van communicatie mag je dan weer uitkijken naar VR FaceTime-achtige ervaringen die het nieuwe zoomen zullen inluiden.'

Gaandeweg komen er meer details boven water over Apples nakende headset. Tot de belangrijkste geruchten - want dat zijn het nog - behoren twee hoofdprocessors, een duo microLED 4K-schermpjes, eye-tracking en WiFi 6E-connectiviteit. Uit ingediende patentaanvragen moet verder blijken dat de headset een 'doorkijkfunctie' biedt, waaruit op te maken valt dat naast VR ook AR oftewel augmented reality wordt ondersteund.

Insiders verwachten dat het gadget halverwege 2022 in productie gaat en verkrijgbaar zal zijn rond de feestdagen van volgend jaar.

