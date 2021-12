Telecomprovider Telenet kampt sinds dinsdagochtend met storingen bij verschillende applicaties. Het is nog niet duidelijk wanneer de problemen opgelost zullen zijn.

Er zijn problemen met applicaties als Mijn Telenet, webmail, Telenet TV en Yelo TV. 'Gewoon surfen is geen probleem, het internetnetwerk is niet getroffen. Het gaat enkel over de applicaties', zegt woordvoerster Isabelle Geeraerts.

De storingen zijn het gevolg van geplande werken. Telenet is naar eigen zeggen volop bezig met het oplossen van het probleem. 'We weten wat de oorzaak is, maar hebben er nog geen zicht op wanneer het allemaal opgelost zal zijn.' (

