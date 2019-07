Applied Materials, een Amerikaanse bedrijf dat aan chipmakers levert, koopt zijn Japanse branchegenoot Kokusai Electric voor 2,2 miljard dollar. Dat is omgerekend 1,94 miljard euro.

Kokusai was in het verleden onderdeel van Hitachi. In 2017 kwam het in handen van investeerder KKR.

De overname is nog niet definitief. Onder meer de Chinese toezichthouders moeten nog akkoord gaan. Mogelijk zullen ze dat niet doen vanwege het voortslepende handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten.

Kokusai is op een aantal vlakken een directe concurrent van het Nederlandse ASMI. Een analist van NIBC betwijfelt of ASMI op eigen houtje groot genoeg is om te overleven als de overname doorgaat. Investeerders van ASMI zijn daar blij mee, ze houden er rekening mee dat ze flink kunnen verdienen als ASMI ook wordt overgenomen.

ASMI kondigde maandagochtend nog een schikking aan met Kokusai over een licentiegeschil. Daardoor ontvangt ASMI 115 miljoen dollar. Ook zijn afspraken gemaakt over toekomstig gebruik van technologie.