Populaire gratis datingapps als Tinder, Happn, Grindr en OKCupid verkopen de gegevens van hun gebruikers door aan datahandelaren. Dit meldt de Nederlandse Consumentenbond. De bedrijven achter de apps zouden hun gebruikers hierover onvoldoende informeren.

Volgens de Consumentenbond, de Nederlandse tegenhanger van Test Aankoop, wordt de gebruikersdata van veel datingapps doorverkocht en vervolgens gebruikt voor gerichte online-advertenties. "Dit gebeurt zonder dat de gebruikers goed worden geïnformeerd. Vaak wordt ook geen toestemming gevraagd, en mensen kunnen de doorverkoop van hun data ook niet stoppen", aldus de Consumentenbond.

De organisatie vindt dat de datingapps hiermee de Europese privacyregels overtreden. De bond wil dat de politiek ingrijpt en heeft de privacywaakhond van de Nederlandse overheid, de Autoriteit Persoonsgegevens, inmiddels gevraagd om onderzoek te doen.

Volgens de Consumentenbond gaat het overigens niet alleen om datingapps, maar ook om applicaties die de ovulatie bijhouden (MyDays en Period Tracker Clue), een app over make-up (Perfect365), een toepassing met Koranspreuken (Muslim) en een app over een pratende kat (My Talking Tom 2). In totaal delen deze applicaties gegevens met 135 verschillende commerciële partijen, aldus de Consumentenbond.

