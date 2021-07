Google gaat apps in de Play Store verplichten om aan te geven welke gegevens ze verzamelen voordat je ze downloadt. De verplichting gaat in vanaf april 2022.

Met de nieuwe regel vereist Android dat apps, zowel van Google zelf als van andere ontwikkelaars, je de richtlijnen rond privacy en beveiliging laten zien voordat je de app downloadt. Zo weet je op voorhand welke gegevens er verzameld worden en hoe die beveiligd zijn. Dat is alvast het idee.

Het gaat om een uitbreiding van de huidige regel. Apps die gevoelige of persoonlijke data verzamelen moeten dat nu al op voorhand aangeven in de Play Store. Nu zal elke app, ook degene die geen gevoelige info verzamelen, moeten aangeven welke data ze bijhouden.

Met de nieuwe regel gaat Google mee in de trend om gebruikers meer inzicht te geven in de grote hoeveelheden data die van hen wordt bijgehouden. Eerder deed Apple al iets gelijkaardigs, met labels in de App Store dat toont welke data een app nodig heeft voordat je hem downloadt.

