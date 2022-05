Een groot deel van de apps die je op de Apple App Store en de Google Play Store vindt, zijn al lange tijd niet meer geüpdatet.

Dat moet blijken uit een studie van analysebedrijf Pixalate. Die lijkt deels in te spelen op een aankondiging van Apple dat het binnenkort apps gaat verwijderen die al enkele maanden niet werden bijgewerkt door de ontwikkelaars. Die zouden een mogelijk veiligheidsrisico kunnen vormen voor gebruikers. De beslissing wekte wrevel op bij vooral kleinere ontwikkelstudio's, die waarschuwden voor mogelijk duizenden apps die niet langer in de App Store te vinden zouden zijn.

En die vrees is dus niet ongegrond, als we op de studie afgaan. Pixalate vond in de vijf miljoen geanalyseerde apps op beide winkels alvast zo'n anderhalf miljoen apps die al twee jaar of langer geen nieuwe updates meer kregen. Daartegenover staan zowat 1,3 miljoen apps die wel in de voorbije zes maanden nog van een nieuwe versie werden voorzien.

Games en onderwijs

Uit de studie blijkt overigens ook dat het niet altijd de kleine, vergeten apps zijn die verouderen. 16% van de apps met 1 tot 10 miljoen downloads bleken verloederd, zelfs 6% van de apps met meer dan honderd miljoen downloads waren al twee jaar niet geüpdatet.

Veruit de sector met de meest van die verouderde apps bleken games, al moeten we daar ook bij zeggen dat misschien niet iedereen zit te wachten op constante updates voor een offline puzzelspelletje. Daarnaast werden ook onderwijsapps en referentie-apps trager geüpdatet. Sectoren die wel kort op de bal spelen waren apps rond shopping, financiën en gezondheid, niet toevallig types apps waar snelle veranderingen en security belangrijk zijn.

Schoonmaak in de winkel

Ontwikkelaars van zo'n verouderde app kunnen best snel terug aan de slag gaan. Apple gaat makers van apps die al drie jaar geen update kregen een waarschuwing sturen. Ze krijgen dan negentig dagen om de app aan te passen. Die apps zullen wel op de smartphone van gebruikers blijven staan die ze al gedownload hadden.

Google werkt overigens aan een gelijkaardige procedure, waarbij het vanaf eind dit jaar verouderde apps uit de winkel zal halen of blokkeren. De techgigant gaat daarbij af op de versie van Android, en laat gebruikers geen apps downloaden voor een versie die ouder is dan degene die ze draaien.

