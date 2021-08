Telecom solution provider Arcadiz krijgt een nieuwe CEO. Oprichter Jos Vermeylen draagt de operationele leiding van het bedrijf na 22 jaar over aan Kris Warreyn.

Warreyn, ingenieur van opleiding, was voorheen onder meer CEO van Alpha Networks, International sales director voor Barco Communication Systems en CEO van Barconet Frankrijk (overgenomen door Cisco). Zijn nieuwe baan heeft naar eigen zeggen 'bijzonder veel raakvlakken' met het traject dat Arcadiz heeft doorlopen.

Connectiviteitsvraagstuk

Arcadiz, met zijn hoofdkantoor in Leuven, werd opgericht in 1999. Het bedrijf evolueerde naar een toonaangevende integrator van operator- en clouddiensten die het connectiviteitsvraagstuk van klanten in kaart brengt en oplost. De onderneming telt inmiddels meer dan dertig werknemers en richtte tien jaar geleden ook een kantoor op in Nederland. Sindsdien is Arcadiz actief in heel de Benelux.

Oprichter Jos Vermeylen draagt deze week de CEO-fakkel over, maar blijft wel nauw betrokken bij de strategische positionering van het bedrijf door zijn functie binnen de Raad van Bestuur en als hoofdaandeelhouder. Hij startte de onderneming in juni 1999, samen met CTO Marc Vandeputte

'Arcadiz is ontstaan vanuit mijn passie voor telecom en technologische vooruitgang', zegt Vermeylen. 'Technologie kan echter niet op zichzelf staan. Daarom is de complementaire ondersteuning van bijzondere mensen een van de belangrijkste factoren die ervoor zorgen dat het bedrijf staat waar het de dag van vandaag staat.'

