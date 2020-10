De Limburgse firma Youston, gespecialiseerd in de digitalisering van archieven, investeert 25 miljoen euro in een grotere opslagplaats voor vertrouwelijke documenten van KBC, NMBS, FedEx en duizenden kmo's. Dit meldt De Tijd. Het archief op de Lear-site in Genk wil op termijn uitgroeien tot het grootste van West-Europa.

Naast archivering en digitalisering van documenten heeft Youston intussen ook 'digital mailroom' en intelligente tekstherkenning in zijn aanbod opgenomen. Daarbij wordt de totale inkomende post van de klanten verwerkt en digitaal aangeleverd, maar Youston haalt uit de documenten ook de nodige informatie voor de klant.

Ruim 500 kilometer aan archief

Het bedrijf startte zijn archivering- en scanningactiviteiten vijftien jaar geleden op de toenmalige Philips-site in Hasselt. De eerste locaties werden telkens al gauw te klein, waarna Youston in 2015 uitweek naar de vroegere site van Lear, een toeleverancier van het voormalige Ford Genk. De opslagcapaciteit van de gebouwen in Genk bedraagt er circa 100 kilometer aan archieven, terwijl er 6,5 hectare aan grond beschikbaar was voor een toekomstige uitbreiding.

In 2019 werd duidelijk dat de beschikbare ruimte opnieuw te klein zou worden, waarna de bouwplannen werden opgestart. Het vernieuwde archief in Genk, dat gisteren officieel werd ingehuldigd, krijgt zo een capaciteit van meer dan 500 kilometer.

Naast archivering en digitalisering van documenten heeft Youston intussen ook 'digital mailroom' en intelligente tekstherkenning in zijn aanbod opgenomen. Daarbij wordt de totale inkomende post van de klanten verwerkt en digitaal aangeleverd, maar Youston haalt uit de documenten ook de nodige informatie voor de klant.Het bedrijf startte zijn archivering- en scanningactiviteiten vijftien jaar geleden op de toenmalige Philips-site in Hasselt. De eerste locaties werden telkens al gauw te klein, waarna Youston in 2015 uitweek naar de vroegere site van Lear, een toeleverancier van het voormalige Ford Genk. De opslagcapaciteit van de gebouwen in Genk bedraagt er circa 100 kilometer aan archieven, terwijl er 6,5 hectare aan grond beschikbaar was voor een toekomstige uitbreiding.In 2019 werd duidelijk dat de beschikbare ruimte opnieuw te klein zou worden, waarna de bouwplannen werden opgestart. Het vernieuwde archief in Genk, dat gisteren officieel werd ingehuldigd, krijgt zo een capaciteit van meer dan 500 kilometer.