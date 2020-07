Argenta heeft een reeks bankautomaten definitief buiten werking gesteld nadat hackers dit weekend opnieuw probeerden twee van de toestellen te kraken. Dat meldt de VRT.

Het voorbije weekend probeerden digitale bankrovers in te breken op twee bankautomaten van Argenta. Het gaat om toestellen in Roeselare en Ingelmunster. Het is al de tweede keer dat bankautomaten van de bank getroffen worden door een 'digitale plofkraak'. Hackers gebruiken daarbij malware die hen enige controle geeft over het besturingssysteem van de bankautomaten. Zo kunnen ze het toestel aansturen om geldbiljetten uit te spuwen.

Bij de vorige digitale overval, eind juni, zette Argenta 144 bankautomaten van het geviseerde type tijdelijk uit en voerde het beveiligingsupdates uit. Het lijkt erop dat die upgrade niet het gewenste effect had. Argenta gaat de automaten nu definitief buiten werking stellen. De gekraakte automaten zijn van een ouder type, meldt de bank aan VRT, en ze zouden snel vervangen worden.

