Een Europese Ariane-5 draagraket heeft in de nacht van woensdag op donderdag met succes twee telecomsatellieten gelanceerd.

Vanop de basis Kourou in Frans-Guyana vertrok om 23.50 uur Belgische tijd de 257ste Ariane, de tweede Ariane van dit jaar. Het aftellen was eerder drie kwartier stilgelegd in verband met technische verificaties. De nuttige lading had een gewicht van 9,8 ton.

Geostationair

Iets meer dan 28 minuten na de start kwam de Measat-3d vrij op een hoogte van 1.200 km, nog eens twaalf minuten later de GSAT24. Beide telecomsatellieten vliegen nu op eigen kracht naar hun operationele geostationaire baan.

De Measat-3d is eigendom van de Maleisische operator Measat, de GSAT-24 hoort toe aan de commerciële afdeling van het Indiase ruimtevaartbureau ISRO. De respectievelijke levensduur bedraagt zeker achttien en vijftien jaar.

