Het Europese ruimtevaartbedrijf ArianeGroup zal een herbruikbaar lanceertuig ontwikkelen, om onder andere de concurrentie aan te gaan met het Amerikaanse SpaceX. Dat heeft de Franse minister van Economie Bruno Le Maire deze week aangekondigd.

Het ruimtetuig moet in 2026 operationeel zijn, aldus Le Maire tijdens een bezoek aan de site van ArianeGroup in Vernon, in het Franse departement Eure. Daar worden de motoren van de grote Ariane-raketten getest.

'Vertraging opgelopen'

Volgens Le Maire geloofde Europa aanvankelijk niet in herbruikbare rakettrappen. 'We hebben vertraging opgelopen tegenover onze Amerikaanse partners die SpaceX en Falcon 9 hebben ontwikkeld. Die achterstand moeten we inhalen', zei hij over de nieuwe Franse ruimtestrategie. Die strategie omvat de ambitie om een soort van mini-lanceertuig te ontwikkelen, dat ook herbruikbaar is.

