Als Nvidia chipbedrijf Arm mag overnemen, dan blijft er een strikte scheiding tussen de twee om Nvidia geen inzage te geven in de plannen van concurrenten, belooft een topman van het bedrijf.

Reuters sprak met Rene Haas, president van Arm's IP Product Group. Hij wijst op de gevoeligheden wanneer Nvidia een speler in handen krijgt die chipontwerpen levert aan concurrenten van Nvidia.

"We gaan de firewalls tussen de twee bedrijven hoog houden in termen van vertrouwelijkheid en we gaan geen vroege toegang geven aan Nvidia," zegt Haas aan Reuters.

Nvidia, vooral bekend van haar grafische kaarten, wil Arm overnemen van SoftBank voor veertig miljard dollar. Dat ligt bijzonder gevoelig in de sector. Arm gedraagt zich doorgaans als een vrij neutrale speler die geen chips produceert, maar wel chipontwerpen maakt. Onder meer Qualcomm en Apple gebruiken het chipdesign van Arm.

Chipontwikkeling is een proces dat jaren duurt. Door de overname bestaat het risico dat Nvidia op die manier weet waar concurrenten van het bedrijf aan werken, maar ook welke verkoopsverwachting ze hebben van sommige producten. Zo betalen klanten van Arm doorgaans royalties voor gebruik van Arm's kennis. Tegelijk bestaat de vrees dat Nvidia eerder dan haar concurrenten toegang krijgt tot Arm-ontwikkelingen.

Haas zegt aan Reuters daarom dat er een strikte scheiding komt tussen de twee. Al nuanceert hij wel dat sommige zaken onvermijdelijk zijn. Mocht een klant bijvoorbeeld overstappen naar RISC-V, een tegenhanger van Arm, dan heeft dat een impact op de resultaten van Arm, en zo'n informatie komt wel tot bij moederbedrijf Nvidia.

