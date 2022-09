Het Britse chipbedrijf Arm stelt dat Qualcomm zich schuldig heeft gemaakt aan contractbreuk en inbreuk op handelsmerken bij de overname van de start-up Nuvia.

Nuvia ontwikkelt chips op basis van Arm-licenties. Die licenties mogen volgens Arm niet zonder toestemming worden overgedragen aan Qualcomm. De licenties werden in februari beëindigd. Onderhandelingen met Qualcomm om tot een oplossing te komen in de zaak leidde tot niets, meldt Arm in een verklaring. Het bedrijf stapt daarom nu naar de rechter.

'Partners en ecosysteem beschermen'

Arm meldt in een verklaring dat het de claim indient om zichzelf, zijn partners en het ecosysteem dat de partijen samen hebben opgebouwd te beschermen. Het bedrijf wijst erop samen met zijn partners miljarden dollars te hebben geïnvesteerd in het creëren van intellectueel eigendom. Qualcomm zou echter hebben geprobeerd Nuvia-licenties over te dragen zonder toestemming.

Arm stelt dat dit een standaardbeperking is onder zijn licentieovereenkomsten. 'Voor en na die datum heeft Arm te goeder trouw meerdere pogingen ondernomen om tot een oplossing te komen. Daarentegen heeft Qualcomm de voorwaarden van de Arm-licentieovereenkomst geschonden door de ontwikkeling voort te zetten onder de beëindigde licenties. Arm had geen andere keuze dan deze claim tegen Qualcomm en Nuvia in te dienen om onze IP, ons bedrijf te beschermen en ervoor te zorgen dat klanten toegang hebben tot geldige op Arm gebaseerde producten', meldt Arm in een verklaring.

In samenwerking met Dutch IT Channel

Nuvia ontwikkelt chips op basis van Arm-licenties. Die licenties mogen volgens Arm niet zonder toestemming worden overgedragen aan Qualcomm. De licenties werden in februari beëindigd. Onderhandelingen met Qualcomm om tot een oplossing te komen in de zaak leidde tot niets, meldt Arm in een verklaring. Het bedrijf stapt daarom nu naar de rechter.Arm meldt in een verklaring dat het de claim indient om zichzelf, zijn partners en het ecosysteem dat de partijen samen hebben opgebouwd te beschermen. Het bedrijf wijst erop samen met zijn partners miljarden dollars te hebben geïnvesteerd in het creëren van intellectueel eigendom. Qualcomm zou echter hebben geprobeerd Nuvia-licenties over te dragen zonder toestemming. Arm stelt dat dit een standaardbeperking is onder zijn licentieovereenkomsten. 'Voor en na die datum heeft Arm te goeder trouw meerdere pogingen ondernomen om tot een oplossing te komen. Daarentegen heeft Qualcomm de voorwaarden van de Arm-licentieovereenkomst geschonden door de ontwikkeling voort te zetten onder de beëindigde licenties. Arm had geen andere keuze dan deze claim tegen Qualcomm en Nuvia in te dienen om onze IP, ons bedrijf te beschermen en ervoor te zorgen dat klanten toegang hebben tot geldige op Arm gebaseerde producten', meldt Arm in een verklaring.In samenwerking met Dutch IT Channel