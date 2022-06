Chipdesigner Arm stelt zijn nieuwe chipontwerpen voor. Voor smartphones zijn er betere prestaties tijdens het gamen, en nieuwe CPU's die onder meer zuiniger zijn. Tegelijk zegt de Britse drijvende kracht achter vrijwel elke Android-telefoon dat het ook op de laptopmarkt kan concurreren met onder meer Intel.

Arm is geen chipproducent zoals TSMC of een chipverkoper als AMD of Intel (dat ook chips produceert). Maar het ontwikkelt de technische plannen die het vervolgens in licentie geeft aan anderen om ze naar wens uit te werken. Dat maakt het bedrijf onrechtstreeks een zeer belangrijke speler in hoe krachtig Android smartphones zijn. Nu stelt het bedrijf haar nieuwe plannen voor.

Gaming

Voor mobiele gamers is er Arm Immortalis en een update van de bestaande Mali GPU's. Immortalis-G715 wordt Arm's eerste GPU met harwaregebaseerde ondersteuning voor ray tracing, een techniek waardoor lichtinval in games heel realistisch wordt getoond. Ook lanceert het de Arm Mali-G715 GPU (zonder ray tracing), maar met minder stroomverbruik en betere prestaties tijdens het gamen.

Arm zegt dat de nieuwe generatie grafische chips 15 procent betere prestaties hebben dan hun vorige generatie. Al zijn die cijfers altijd zeer onderhevig aan hoe je ze interpreteert en hoe fabrikanten de chips implementeren op hun toestellen.

Cortex-X3

Voor high end smartphones en doorsnee laptops is er de Arm Cortex-X3, die verderbouwt op de bestaande Armv9 architectuur uit 2021. Hier belooft Arm 25 procent meer prestaties ten opzichte van 'de recentste Android flagship smartphone', en 34 procent betere prestaties ten opzichte van 'de laatste mainstream laptops.'

Dat klinkt veelbelovend maar is vaag genoeg om virtueel niets te betekenen. Wel is het een signaal aan laptopmakers om te benadrukken dat krachtige smartphonechips niet moeten onderdoen voor een mid range laptop processor en dus ook het overwegen waard zijn.

A715

De Arm Cortex-A715, opvolger van de A710, belooft twintig procent stroomzuiniger te zijn en iets performanter ten opzichte van haar voorganger. Arm zegt dat de nieuwe chip zo in de buurt komt van de Cortex-X1. De vorig jaar gelanceerde Arm Cortex-A510 krijgt een update met vijf procent minder stroomverbruik.

De A510 is een zogenaamde 'LITTLE' core. Arm hanteert al enige tijd het Big.LITTLE principe, waar twee chiptypes met dezelfde architectuur worden gecombineerd. Big is het werkpaard dat voor de rekenkracht moet zorgen wanneer een toestel dat nodig heeft. Little slaat op een meer zuinige chip die het toestel efficiënt laat draaien wanneer er geen intensieve taken bezig zijn.

Waar, wanneer en in welke uitwerking de nieuwe chips opduiken is nog onduidelijk. Nu is het aan chipproducenten om die designs uit te werken en vervolgens aan toestelmakers om ze te integreren. Maar gezien bijna elke smartphone een chip heeft op basis van Arm-ontwerpen, zijn nieuwe chips van het Britse bedrijf vaak een richtingaanwijzer voor wat we binnenkort zien opduiken op de markt.

