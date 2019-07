De Gentse Arteveldehogeschool start dit najaar met een postgraduaat Experience Architect. Zo wil de school, samen met drie digitale bureaus, zorgen voor meer UX-experts.

"UX-design is momenteel een ontzettend gegeerde maar zeldzame competentie op de arbeidsmarkt," zegt Dieter Wullaert, coördinator van het postgraduaat. "Ook een recente studie van Agoria onderstreept de stijgende vraag naar digitale experts. Een van de redenen dat er weinig UX-experts zijn, is het gebrek aan degelijke opleidingen. En daarom organiseren we dit postgraduaat."

De opleiding, waar maximaal twintig mensen worden toegelaten, zal focussen op alle interacties die een gebruiker heeft met een digitaal product, website of app. De inhoud van de lessen wordt opgesteld door In The Pocket, LeapFORWARD en Wijs. In totaal gaat het om dertig lessen.

In praktijk is Arteveldehogeschool vooral de facilitator van de opleiding. De lessen zelf worden samengesteld door de drie betrokken bedrijven. "Het volledige programma wordt door onze partners gegeven. Waarschijnlijk zal het meestal in duocoaching zijn, waarbij we steeds twee personen van verschillende bedrijven aanwezig zijn," legt Wullaert uit.

Van LeapFORWARD zal onder meer strategic designer David Morgan de lessen geven. Voor In The Pocket en Wijs gaat het waarschijnlijk om meerdere mensen doorheen het academiejaar.

Een specifiek diploma of aantal jaren ervaring is op zich niet nodig. Al mikt de opleiding wel op mensen met professionele ervaring. "Mensen die ten volle beseffen dat het ontwikkelen van digitale media meer is dan een mooi en bugvrij design. Naast de lesgevers mikken we ook op peer teaching, waarbij iedereen inbreng heeft dus een minimum aan ervaring vragen we wel," aldus Wullaert.

Het belang van gebruiksvriendelijk ontwerp kwam vorige week nog naar boven toen een website van het Belgische bureau Bagaar internationaal viraal ging. Met User Inyerface toonde het bedrijf hoe ontzettend frustrerend een slecht ontworpen website kan zijn.