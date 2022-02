MONA, een spin-off van KU Leuven en onderzoeksinstituut VITO, heeft artificiële intelligentie ontwikkeld die de eerste tekenen van blindheid kan opsporen. Vanaf dit jaar is de technologie beschikbaar voor ziekenhuizen en oogheelkundigen.

De technologie richt zich op dit moment op diabetische retinopathie, een aandoening die veroorzaakt wordt door diabetes en die zorgt dat de bloedvaatjes van het netvlies aangetast worden. Op lange termijn kan de ziekte tot blindheid leiden. Een jaarlijks onderzoek van de ogen is nodig om de aandoening op tijd te detecteren, maar niet alle patiënten laten zich genoeg testen.

Kostenefficiënt

'Onze technologie laat het toe om met een enkele oogscan de kans op diabetische retinopathie te detecteren', zegt Olivier Ménage, CEO van MONA. 'We kunnen de ziekte ook al vanaf een erg vroeg stadium opsporen, en de technologie is kostenefficiënt. De toegankelijkheid voor screenings wordt vergroot: daarom is het zo'n belangrijke innovatie.'

Lees ook: Artificiële intelligentie ziet aan je ogen hoe het met je hart gesteld is

Op dit moment verbetert het onderzoeksteam de technologie zodat men op termijn ook glaucoom kan opsporen. Daarvoor zou in 2023 het Europese kwaliteitslabel CE ontvangen kunnen worden, wat het nu al heeft voor het detecteren van diabetische retinopathie.

Alzheimer

In de toekomst zouden er zelfs tal van andere ziekten ontdekt kunnen worden door artificiële intelligentie los te laten op oogscans, maakt Ménage zich sterk. Het gaat bijvoorbeeld om de ziekte van Alzheimer en cardiovasculaire aandoeningen, waarbij verbanden te zien zijn met de staat van iemands ogen.

De technologie richt zich op dit moment op diabetische retinopathie, een aandoening die veroorzaakt wordt door diabetes en die zorgt dat de bloedvaatjes van het netvlies aangetast worden. Op lange termijn kan de ziekte tot blindheid leiden. Een jaarlijks onderzoek van de ogen is nodig om de aandoening op tijd te detecteren, maar niet alle patiënten laten zich genoeg testen.'Onze technologie laat het toe om met een enkele oogscan de kans op diabetische retinopathie te detecteren', zegt Olivier Ménage, CEO van MONA. 'We kunnen de ziekte ook al vanaf een erg vroeg stadium opsporen, en de technologie is kostenefficiënt. De toegankelijkheid voor screenings wordt vergroot: daarom is het zo'n belangrijke innovatie.'Op dit moment verbetert het onderzoeksteam de technologie zodat men op termijn ook glaucoom kan opsporen. Daarvoor zou in 2023 het Europese kwaliteitslabel CE ontvangen kunnen worden, wat het nu al heeft voor het detecteren van diabetische retinopathie.In de toekomst zouden er zelfs tal van andere ziekten ontdekt kunnen worden door artificiële intelligentie los te laten op oogscans, maakt Ménage zich sterk. Het gaat bijvoorbeeld om de ziekte van Alzheimer en cardiovasculaire aandoeningen, waarbij verbanden te zien zijn met de staat van iemands ogen.