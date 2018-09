Artificiële intelligentie van VITO kan oogproblemen herkennen

Op de stand van VITO op technologiefestival SuperNova kunt u dit weekend een scan van uw netvlies laten maken, waarna een computer u weet te zeggen of u aan 'diabetische retinopathie' lijdt.

Het testje is vooral interessant voor diabetespatiënten, van wie één op drie ooit met oogklachten te maken krijgt. "Diabetische retinopathie begint vaak met de aantasting van de kleine bloedvaatjes in het netvlies. De eerste fase is pijnloos, maar kan daardoor onopgemerkt voorbijgaan, waardoor de ziekte uiteindelijk kan leiden tot blindheid", vertelt onderzoeker Nele Gerrits.

Aan diabetespatiënten wordt jaarlijks een consultatie bij een oogarts aangeraden, maar die routinetaak zou eigenlijk sneller door software uitgevoerd kunnen worden. "Op dit moment kan onze software de beelden al even accuraat analyseren als een oogarts", stelt Gerrits. "Het is de bedoeling dat dergelijke technologie in de toekomst ingezet wordt bij de opticien of de huisdokter. Als de software een probleem detecteert, kunnen zij de patiënten doorverwijzen naar de oogarts."

Deze zomer kondigden onderzoekers van Google Deepmind in Nature Medicine een computermodel aan dat meer dan vijftig mogelijke oogaandoeningen kan detecteren. Bij VITO gaat het er voorlopig om twee: naast diabetische retinopathie kan de software van VITO ook glaucoom herkennen. In de toekomst wil het onderzoeksinstituut op basis op basis van de oogscans ook ziekten zoals alzheimer kunnen voorspellen. Veranderingen in het netvlies zijn immers vaak ook een indicator voor wat er in de rest van het lichaam gebeurt.

Burgeronderzoek

Software op basis van artificiële intelligentie wordt pas slim door te leren van beelden die al geanalyseerd zijn door een mens. Momenteel bestaat er al een grote database van foto's van het netvlies, maar die zijn nog niet geanalyseerd.

Daarom start VITO in januari 2019 het citizen-sciene-project 'Oog voor Diabetes'. Daarbij wordt aan mensen gevraagd om de verschillen tussen scans van het netvlies aan te duiden, zodat het computermodel ervan kan leren.

Inschrijven kan nu al: https://www.oogvoordiabetes.be/