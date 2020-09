Aruba, onderdeel van Hewlett Packard Enterprise, introduceert Aruba ESP of voluit Edge Services Platform. Het gaat volgens de fabrikant om het eerste AI-gedreven cloud-native platform dat problemen aan de edge van het netwerk voorspelt en oplost voordat ze zich voordoen.

Aruba ESP is gebouwd op AIOps, Zero Trust-netwerkbeveiliging en een uniforme architectuur voor campus-omgevingen, datacenters, bijkantoren en remote werklocaties. Het levert volgens Aruba een geautomatiseerd, alles-in-een platform dat continu data uit verschillende domeinen analyseert, SLA's garandeert, afwijkingen detecteert en optimalisaties doorvoert. Tegelijkertijd wordt onbekende apparatuur op het netwerk gedetecteerd en geblokkeerd.

Aruba ESP is ontworpen voor cloudervaringen aan de edge en kan als cloudservice of on-premise worden gebruikt, als Managed Service via Aruba-partners of als Network as a Service via HPE GreenLake. Aruba ESP is beschikbaar in verschillende prijsklassen.

