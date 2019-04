Ola Bini, een vertrouweling van WikiLeaks-oprichter Julian Assange die in Ecuador werd opgepakt, blijft onder onderzoeksarrest. De 36-jarige Zweed zou volgens de speurders cyberaanvallen op informatiesystemen gepland hebben. Dat heeft de openbare aanklager zaterdag in Quito bekendgemaakt. Zijn bankrekeningen zijn voorlopig bevroren.

De verdachte werd opgepakt toen hij naar Japan wilde vertrekken. Hij was in het bezit van talrijke datadragers, aldus de aanklager. Bij het doorzoeken van zijn woning zijn meerdere tablets, usb-sticks, mobiele telefoons en kredietkaarten in beslag genomen.

De verdachte heeft Assange meermaals bezocht in ballingschap in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Donderdag werd de klokkenluider en activist er na bijna zeven jaar asiel aangehouden door de Britse politie. De VS vragen zijn uitlevering.

De linkse Ecuadoraanse president Rafael Correa verleende Assange in 2012 het ambassade-asiel op humanitaire gronden. Correa's opvolger Lenin Moreno wilde die toestand beëindigen. Recentelijk verschenen documenten die Moreno en zijn familie in verband brachten met corruptie en witwassen van geld. Moreno gelooft dat die informatie door WikiLeaks is gelekt.