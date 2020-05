Computerfabrikant ASUS introduceert binnenkort vernieuwde versies van de Zenbook Pro Duo en Zenbook. De geüpgradede toestellen kenmerken zich vooral door extra processorkracht. Het topmodel beschikt bovendien over een tweede 4K-beeldscherm, het zogeheten ScreenPad Plus.

Als eerste verschijnt, in de week van 13 juli, de verbeterde Zenbook Pro Duo op de markt. Er komt een variant met een 10de generatie Intel Core i7-processor (9750H) en een krachtiger model met Core i9 CPU (9980HK). Beide toestellen beschikken over een secundair 4K-display om multitasking te vereenvoudigen. Dit ScreenPad Plus wordt aangedreven door ASUS' ScreenXpert-software en biedt volgens de fabrikant aanvullende tools om in bepaalde applicaties efficiënter te werken. Richtprijs: 3.599 euro.

Langere batterijduur

Ook de Zenbook 14 ging op de schop. Begin augustus verschijnt er een nieuwe versie van het toestel met de Ryzen 5-4500 processor van AMD. Die zou volgens ASUS tot 153 procent meer processorsnelheid bieden dan zijn voorganger en tegelijkertijd energiezuiniger werken. ASUS claimt dat de batterij voortaan 2,5 keer zo lang meegaat dan bij de vorige generatie.

De Zenbook 14 beschikt ook over een (weliswaar kleiner) secundair scherm, dat in het touchpad van de laptop is verwerkt. Dit toestel verwisselt voor 799 euro van eigenaar.

