Atlas Copco lanceert 5G-ready netwerk in Wilrijk

Atlas Copco Airpower, gespecialiseerd in persluchtapparatuur, heeft op zijn productiesite in Wilrijk een 5G-ready netwerk in gebruik genomen. Het private netwerk werd uitgerold in samenwerking met Ericsson en operator Orange Belgium.

© Atlas Copco

Het 5G-ready netwerk stelt Atlas Copco naar eigen zeggen in staat om onder meer bewegende machines met elkaar te verbinden en de productieprocessen te versnellen. 'Met de introductie van het privaat netwerk zet ons bedrijf een grote stap richting een geautomatiseerde toekomst', zegt topman Wouter Ceulemans. 'Met 4G bedroeg de latency 30 tot 50 milliseconden voordat informatie van punt A naar punt B gestuurd werd. Met de upgrade naar 5G hebben we nog maar een latency van 5 tot 6 milliseconden. Hierdoor kunnen de machines zonder vertraging met elkaar communiceren, wat de algemene productie ten goede komt.' In deze video geven Wouter Ceulemans (president Atlas Copco Airtec), Erik Josefsson (hoofd Advanced Industries bij Ericsson) en Werner De Laet (Chief Enterprise Officer bij Orange Belgium) wat meer achtergrondinformatie bij de lancering van het 5G-ready netwerk.