Atos breidt zijn aanbod binnen het onderdeel Identity & Access Management uit met Identity-as-a-Service. Evidian IDaaS is een nieuwe oplossing die beschikbaar wordt gesteld op basis van een abonnement. De alles-in-één-oplossing beheert volgens Atos op cloudgebaseerde-, As-a-Service- en on-premises-applicaties.

IDaaS-oplossingen zijn volgens Atos de hoeksteen van Zero Trust-strategieën. Ze omvatten een omvangrijke reeks van toepassingen om organisaties te ondersteunen bij het aanpassen van hun IAM- en cloudimplementaties. Bij een Zero Trust-strategie wordt geen aanname gedaan over de mate waarin een netwerk kan worden vertrouwd en wordt gebruikgemaakt van een model met vergaande segmentatie en bescherming van data.

'In nieuwe paradigma's worden identiteiten beschouwd als het belangrijkste doelwit van cyberaanvallen en vormt Identity & Access Management de kern van cybersecurity-strategieën', stelt Sébastien Brachet, Head Identity & Access Management van Atos. 'Met onze IDaaS-oplossing stellen we klanten in staat hun IT-omgeving op eenvoudige wijze te beheren en tegelijkertijd de algehele beveiliging sterk te verbeteren.'

Atos is lid van de Identity Defined Security Alliance (IDSA) welke tot doel heeft een sterkere veiligheidscultuur te ontwikkelen binnen bedrijven en de rol van identiteiten in zakelijke beveiligingsstrategieën te vergroten.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

IDaaS-oplossingen zijn volgens Atos de hoeksteen van Zero Trust-strategieën. Ze omvatten een omvangrijke reeks van toepassingen om organisaties te ondersteunen bij het aanpassen van hun IAM- en cloudimplementaties. Bij een Zero Trust-strategie wordt geen aanname gedaan over de mate waarin een netwerk kan worden vertrouwd en wordt gebruikgemaakt van een model met vergaande segmentatie en bescherming van data.'In nieuwe paradigma's worden identiteiten beschouwd als het belangrijkste doelwit van cyberaanvallen en vormt Identity & Access Management de kern van cybersecurity-strategieën', stelt Sébastien Brachet, Head Identity & Access Management van Atos. 'Met onze IDaaS-oplossing stellen we klanten in staat hun IT-omgeving op eenvoudige wijze te beheren en tegelijkertijd de algehele beveiliging sterk te verbeteren.' Atos is lid van de Identity Defined Security Alliance (IDSA) welke tot doel heeft een sterkere veiligheidscultuur te ontwikkelen binnen bedrijven en de rol van identiteiten in zakelijke beveiligingsstrategieën te vergroten.In samenwerking met Dutch IT-channel.