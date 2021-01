Twee grote Franse IT-spelers slaan de handen in elkaar voor Europese clouddiensten. Daarmee willen ze een alternatief vormen voor de dominantie van Amerikaanse techbedrijven.

Het gaat niet om een overname of fusie, maar wel om een strategisch partnerschap waarbij de twee elkaars kennis en infrastructuur samen aanbieden of op elkaar laten inspelen. De twee beheren samen 130 datacenters en zijn zowel in Europa als daarbuiten actief. Atos zal onder meer cybersecurityoplossingen aanbieden die bij OVHcloud worden gehost.

Atos en OVHcloud benadrukken dat het om een honderd procent Europees cloudaanbod gaat met focus op databescherming, privacy, end-to-end services en dat in een 'soevereine cloudomgeving'. Die ook in lijn is met de GDPR en de principes van het nieuwe Gaia-X project, dat sowieso al sterk werd getrokken door de twee Franse bedrijven.

Hoewel het niet letterlijk wordt gezegd, is dat een duidelijke positionering tegen Amerikaanse cloudspelers die vandaag een aanzienlijk deel van de Europese markt bedienen. De redenering lijkt dat de twee samen vlotter een vuist kunnen vormen tegen hun Amerikaanse concurrenten.

