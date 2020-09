IT-bedrijf Atos en RingCentral, een aanbieder van communicatieoplossingen via de cloud en samenwerkingstools, introduceren de eerste release van Unify Office (UO). De nieuwe dienst is beschikbaar in zeven Europese landen, waaronder België en Nederland.

Met Unify Office kunnen organisaties van elke omvang communiceren en samenwerken via één uniforme bedrijfsoplossing op het gebied van voice, video, team messaging en faxen. Klanten kunnen volgens RingCentral in hun eigen tempo van traditionele fysieke telefonie-oplossingen migreren naar Unify Office. Desgewenst kunnen ze ook gebruik blijven maken van hun bestaande Atos Unify OpenScape-telefoons.

Unify Office kan volgens de ontwikkelaar eenvoudig worden geïntegreerd met bestaande bedrijfstoepassingen, zoals de applicaties uit het aanbod van Salesforce, Microsoft en Google via meer dan tweehonderd pre-built integraties. Daarnaast kan Atos ondersteuning bieden bij de integratie van specifieke workflows van klanten.

Unify Office van RingCentral is rechtstreeks beschikbaar via Atos en wordt ook aangeboden via partners van regionale distributeurs, waaronder Itancia en BusinessCom.

Met Unify Office kunnen organisaties van elke omvang communiceren en samenwerken via één uniforme bedrijfsoplossing op het gebied van voice, video, team messaging en faxen. Klanten kunnen volgens RingCentral in hun eigen tempo van traditionele fysieke telefonie-oplossingen migreren naar Unify Office. Desgewenst kunnen ze ook gebruik blijven maken van hun bestaande Atos Unify OpenScape-telefoons.Unify Office kan volgens de ontwikkelaar eenvoudig worden geïntegreerd met bestaande bedrijfstoepassingen, zoals de applicaties uit het aanbod van Salesforce, Microsoft en Google via meer dan tweehonderd pre-built integraties. Daarnaast kan Atos ondersteuning bieden bij de integratie van specifieke workflows van klanten.Unify Office van RingCentral is rechtstreeks beschikbaar via Atos en wordt ook aangeboden via partners van regionale distributeurs, waaronder Itancia en BusinessCom.